Stasera su Rai 4 “Ritorno in Paradiso” e “Oltre il Paradiso”: la trama degli episodi

Stasera in prima serata su Rai 4 in onda “Ritorno in Paradiso” e “Oltre il Paradiso”, le serie spin-off del poliziesco “Delitti in Paradiso”: la trama degli episodi
Doppio appuntamento con le serie “Ritorno in Paradiso” e “Oltre il Paradiso”, spin-off del poliziesco “Delitti in Paradiso”, in onda giovedì 23 ottobre dalle 21.20 su Rai 4. Nel secondo episodio della prima stagione di “Ritorno in Paradiso”, un giovane atleta cade morto nel bel mezzo di una corsa. Mackenzie è convinta che si tratti di omicidio. Infatti, un’ora prima della sua morte, la vittima l’ha chiamata chiedendo aiuto alla polizia.
A seguire, nell’episodio 2 della prima stagione di “Oltre il Paradiso”, la squadra dell’Ispettore Goodman è sconcertata dalla misteriosa scomparsa di un’intera famiglia e si trova a indagare senza avere alcuna base da cui partire.