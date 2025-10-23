Stasera su Rai 1 “Noi del Rione Sanità”: il miracolo di una rinascita

Da stasera su Rai 1 in onda il miracolo di una rinascita. La trama della serie tv tratta dall’opera letteraria “Noi del Rione Sanità” di Don Antonio Loffredo

Nel 2006 Don Antonio Loffredo, parroco del Rione Sanità, fondò una cooperativa sociale, alimentando il sogno di trasformare un quartiere malfamato e dimenticato in un nuovo polo culturale e turistico, dove vivere e lavorare fosse possibile. Ed ha realizzato il “Miracolo del Rione Sanità”: a partire da un gruppo di sei giovani volontari nati e cresciuti alla Sanità, ha elaborato un piano per riqualificare spazi abbandonati e dare una concreta opportunità di lavoro nel campo dell’arte, dello sport e della cultura, come alternativa alla criminalità organizzata e al traffico di droga.

Parte da questa base reale – e dall’omonimo libro autobiografico di padre Antonio Loffredo – la serie tv “Noi del Rione Sanità”, una coproduzione Rai Fiction – Mad Entertainment – Rai Com in sei episodi in onda in prima visione su Rai 1 da giovedì 23 ottobre, per la regia di Luca Miniero. Sarà inoltre disponibile in 4K su Rai 4K, al canale 210 di Tivùsat, la TV satellitare gratuita visibile in tutta Italia.

Alla figura di Don Antonio si ispira il protagonista della serie, Don Giuseppe Santoro (interpretato da Carmine Recano), un prete visionario dall’animo imprenditoriale, un uomo nato con la vocazione di salvare le anime con azioni concrete. Don Giuseppe comprende da subito che deve cambiare lo sguardo dei ragazzi senza futuro nati e cresciuti nel rione Sanità, avvicinandoli al potere salvifico della bellezza e dell’arte, risorse preziose per una crescita personale e collettiva, per guarire dalle proprie ferite e per risanare l’intero quartiere.

Nel cast Nicole Grimaudo, Bianca Nappi, Vincenzo Nemolato, Tony Laudadio, Chiara Celotto e con Giovanni Ludeno.