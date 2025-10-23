Omicidio Milano, la lettera piena di rabbia di Luigi Morcaldi contro l’ex compagna

Omicidio Milano, “La torta avvelenata”: la lettera piena di rabbia di Luigi Morcaldi contro l’ex compagna che ha ucciso

Una lettera piena di rabbia intitolata ‘La torta avvelenata‘ è stata trovata nell’auto di Luigi Morcaldi, l’uomo arrestato per aver ucciso con 14 coltellate, ieri, la sua ex compagna Luciana Ronchi. La missiva sarebbe indirizzata alla donna e al figlio, verso i quali l’uomo ha espresso “rabbia e frustrazione“. La lettera è stata citata nel decreto di fermo dell’uomo, accusato di omicidio volontario aggravato. L’auto contenente la lettera è stata trovata in via Ornato all’interno di un parcheggio antistante il Parco Nord.

Morcaldi, 64 anni, è stato fermato intorno alle 18 di ieri dopo una fuga durata otto ore. Subito dopo la brutale aggressione all’ex compagna, infatti, era scappato a bordo del suo scooter facendo perdere le tracce. In realtà l’uomo non si era allontanato più di tanto. Gli inquirenti lo hanno trovato nascosto tra le piante del Parco Nord, che si trova molto vicino a dove è avvenuto il delitto. Si è tradito perchè, per un attimo, ha riacceso il telefono che nel resto della giornata era stato sempre staccato. “Mi stavate cercando, ma io ero sempre qua”, avrebbe detto quando è stato arrestato.

Luciana Ronchi, colpita più volte con un coltello al viso e al collo, è morta ieri sera all’ospedale Niguarda dove era arrivata in codice rosso: era stata sottoposta a un intervento d’urgenza ma le sue condizioni erano gravissime. Il custode del palazzo ha detto che Morcaldi non si era più visto, dopo la separazione. La sera del 21 ottobre però si era presentato sotto casa e lo aveva visto molto agitato ed arrabbiato. Ripeteva di essere arrabbiato con la moglie e diceva che doveva andarsene dalla loro casa. La mattina del delitto, 22 ottobre, sembra che prima di sferrarle le coltellate che l’hanno uccisa i due avessero litigato proprio a proposito della casa.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)