Oggi a “Elisir” su Rai 3: ernia del disco, calcio, sbalzi umore

Si occuperà di ernia del disco la nuova puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda giovedì 23 ottobre alle 10.55 su Rai 3. Quali sono le terapie per risolverla? Quando è necessario intervenire con la chirurgia? In studio risponderà Carlo Alberto Benech, neurochirurgo, responsabile dell’Unità Operativa di Chirurgia Vertebrale III presso l’Humanitas Cellini di Torino.

A seguire, nella rubrica “Mangiarsano”, Renata Bracale, ricercatrice e docente in Nutrizione Umana all’Università del Molise, parlerà dei cibi ricchi di calcio: non solo i latticini, ma anche altri alimenti che aiutano le ossa e fortificano il sistema immunitario.

Lo spazio finale sarà dedicato poi agli sbalzi di umore, rapide e imprevedibili variazioni dello stato emotivo. Da cosa dipendono lo spiegherà in studio Francesco Cro, psichiatra e psicoterapeuta direttore di Salute Mentale distretto C Asl Viterbo, che chiarirà quando queste manifestazioni possono essere normali o indicare un problema più serio.