Nasce Moovix, il nuovo brand per muoversi in modo semplificato

Dopo quasi tre decenni di storia nel mondo dei servizi per la mobilità, Nord Est Group cambia pelle e si trasforma in Moovix, il nuovo brand che segna l’inizio di una fase evolutiva ambiziosa e proiettata al futuro.

Moovix è un ecosistema integrato di soluzioni per la mobilità, imperniato sulla tecnologia, sull’intelligenza artificiale e sulla sostenibilità, progettato per semplificare il modo in cui privati, professionisti e aziende si muovono ogni giorno.

L’azienda eroga soluzioni di noleggio su auto, moto e veicoli commerciali, servizi di fleet management e mobilità in abbonamento. Inoltre, attraverso la piattaforma di rivendita di auto usate CAMBIAUTO.IT, Moovix si candida a diventare il punto di riferimento per la vendita di auto usate di fine noleggio. Completa il ventaglio di servizi, l’attività di assistenza post-vendita ai clienti, erogata sia attraverso operatori fisici che attraverso un’evoluta piattaforma digitale.

Moovix sviluppa circa 2.500 contratti di noleggio all’anno, vanta circa 5.000 clienti attivi e ha una rete di oltre 100 affiliati distribuiti su tutto il territorio nazionale. Sono circa 8.000 i ticket di assistenza gestiti all’anno.

L’attività per adesso è concentrata su tutto il territorio italiano, ma l’ambizione del management è di oltrepassare i confini italiani.

La nostra visione è chiara, sostiene Marco Panarotto, Amministratore Delegato di Moovix: rendere il movimento più semplice, intelligente e sostenibile per tutti. Crediamo che la mobilità non debba essere solo un servizio, ma un’esperienza evolutiva che accompagna persone e aziende nella loro quotidianità. Vogliamo essere il punto di riferimento per chi cerca soluzioni di mobilità complete, innovative e digitali.

DETTAGLI SUL NUOVO LOGO

Il nuovo logo di Moovix rappresenta perfettamente la filosofia del brand e la sua missione. Al centro del design si trova una “M” stilizzata, costruita con forme fluide e morbide, simbolo di movimento e continuità – un richiamo diretto all’idea stessa di “muoversi”, insita nel nome Moovix.

La parte inferiore della “M” è composta da due curve simmetriche che evocano dinamismo e fluidità, trasmettendo l’idea di un’evoluzione costante e senza interruzioni.

I colori giocano un ruolo fondamentale. La parte superiore turchese/acquamarina trasmette freschezza, innovazione e tecnologia, mentre la parte inferiore blu violetto/porpora comunica profondità, fiducia e creatività. Le due tonalità si fondono in una sfumatura gradiente che rafforza l’idea di fluidità e progresso.

Il logo riesce a combinare modernità (grazie al design fluido e al font pulito), affidabilità e innovazione (tramite i colori freddi ma vivaci) e soprattutto un’identità distintiva, facilmente riconoscibile e coerente con il settore. È la rappresentazione visiva perfetta di ciò che è oggi Moovix: una realtà tecnologica, dinamica e orientata al futuro.