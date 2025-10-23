Il MA Project di Perugia presenta Grembo, mostra personale di Simone Rutigliano

Il MA Project di Perugia – artist-run space votato alla sperimentazione – presenta Grembo, mostra personale di Simone Rutigliano

Dal 25 ottobre al 23 novembre 2025, il MA Project di Perugia – artist-run space votato alla sperimentazione – presenta Grembo, mostra personale di Simone Rutigliano (Lecce, 2002), a cura di Quadro Zero.

La mostra nasce come riconoscimento del premio espositivo dell’ottava edizione di We Art Open, concorso internazionale promosso da No Title Gallery a Venezia.

In questa nuova fase della sua ricerca, Rutigliano trasforma gesto e colore in forze vitali che danno origine a forme in continua metamorfosi.

Ispirandosi al ritmo ancestrale del tarantismo e della pizzica, la pittura diventa spazio rituale – un “grembo” di trasformazione, accoglienza e rinascita