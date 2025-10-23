Fuori il nuovo singolo Soul/Pop di Jurelma Graça

Dopo l’apprezzato debutto di “It is ok to be not okay”, la cantautrice e violoncellista Jurelma Graça torna il 21 Ottobre 2025 con “I’m done being lonely”

Dopo l’apprezzato debutto di “It is ok to be not okay”, la cantautrice e violoncellista Jurelma Graça torna il 21 Ottobre 2025 con “I’m done being lonely”, il nuovo singolo prodotto da Nicola Bavaro e pubblicato da EMIC Entertainment. Una canzone che unisce eleganza Soul e delicate atmosfere R&B/Pop in una riflessione intima sulla solitudine, la fede e la capacità di lasciar andare ciò che non serve più.

Il girasole, protagonista della copertina, è il simbolo del messaggio principale del brano rappresentando la vitalità, la resilienza e la ricerca della luce anche nei momenti più incerti. Attraverso la sua voce morbida e avvolgente, Jurelma Graça racconta la trasformazione interiore di chi sceglie di non restare intrappolato nel passato, ma di guardare avanti con coraggio e speranza.

La cifra stilistica dell’artista canadese è caratterizzata da una forte introspezione e una spiccata sensibilità che si esprimono in versi e melodie che esplorano le emozioni più intime e umane: la ricerca di sé, la guarigione e la connessione autentica con il mondo spirituale.

“I’m done being lonely” è nata in un momento di ansia e incertezza, trasformandosi presto in una forte dichiarazione di indipendenza emotiva. “Racconta la scelta di non lasciarsi più definire dalle proprie paure” – spiega Jurelma –“e di accogliere il cambiamento come parte del processo di crescita”.

La produzione di Nicola Bavaro accompagna questo percorso con suoni caldi e sofisticati, in equilibrio tra minimalismo e intensità emotiva, tra sfumature Soul ed echi Urban.

Ancora una volta, Jurelma Graça dà voce all’intimità delle emozioni, intrecciando fragilità e forza in un racconto di rinascita personale, mostrando la bellezza nascosta nella vulnerabilità. “I’m done being lonely” è una canzone che guarda verso la luce: un inno alla libertà interiore e alla forza silenziosa che irrompe quando si sceglie di rinascere nel segno di una forte spiritualità.

Ascolta in streaming: https://ditto.fm/i-m-done-being-lonely