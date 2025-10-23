“Eternity” dei RUXO: l’amore che attraversa il tempo

“Eternity” del duo RUXO – formato dalla compianta soprano Katya Russo e dal compositore e produttore Roberto Russo – appartiene a una categoria rara

Ci sono canzoni che non si ascoltano soltanto: si sentono dentro, come un battito che continua anche quando la musica finisce. “Eternity” del duo RUXO – formato dalla compianta soprano Katya Russo e dal compositore e produttore Roberto Russo – appartiene a questa categoria rara. È un brano che non parla solo d’amore, ma lo incarna. Che non racconta la vita, ma la trascende.

Katya Russo, già primo soprano dell’Opera di Kiev, ha lasciato un segno profondo nel mondo della musica. La sua scomparsa ha commosso chiunque abbia avuto la fortuna di ascoltarla, ma la sua voce continua a vibrare, eterna, attraverso le opere realizzate con il marito e compagno artistico Roberto Russo. Insieme hanno costruito RUXO, un progetto nato da un amore autentico, capace di fondere la lirica e il pop in una forma espressiva nuova, intima e universale.

“Eternità” è un dialogo tra l’anima e l’infinito. Nel testo, Katya canta: “Ricordo tutto il tuo amore, posso sentirmi nel tuo cuore… Sei la mia mente, eternità, sei il mio amore, il mio destino.” Parole semplici, ma assolute. Sono il manifesto di un legame che va oltre la presenza fisica, che non conosce confini, né morte. La canzone è un abbraccio tra due anime che si cercano e si ritrovano, in una dimensione dove il tempo non esiste.

Nelle note di “Eternity” si avverte tutta la sensibilità compositiva di Roberto Russo. L’arrangiamento è elegante, costruito per sostenere la voce di Katya come un vento che le apre lo spazio, senza mai sovrastarla. Il brano si muove tra suggestioni elettroniche e sinfoniche, creando un equilibrio perfetto tra modernità e spiritualità. Questa fusione – marchio distintivo dei RUXO – esprime non solo una ricerca musicale, ma anche una filosofia: la musica come ponte tra mondi, come linguaggio dell’anima.

“Eternity” si inserisce nel percorso artistico del duo accanto a brani come “Ti Aspetterò” e “Woman for Life”, opere che condividono lo stesso filo conduttore: l’amore come forza universale, capace di superare ogni barriera. Ogni canzone del progetto è un tassello di un viaggio che oggi assume un valore ancora più profondo: quello di una testimonianza spirituale e artistica. Come già accadeva in “Woman for Life”, inno alla femminilità e alla resilienza, anche in “Eternity” la voce di Katya non è solo un suono, ma una presenza. Una presenza che consola, che parla al cuore e lo spinge a credere che nulla di ciò che è vero si perde mai davvero.

“Eternity” non è semplicemente una canzone: è una promessa mantenuta. La promessa che la musica, quando nasce dall’amore, non muore mai. Katya Russo vive in ogni nota, in ogni respiro registrato, in ogni silenzio che segue. E Roberto, con la sua arte e la sua dedizione, continua a farle eco, a trasformare il dolore in bellezza, la memoria in luce.

In un mondo che corre e dimentica, “Eternity” ci invita a fermarci e ricordare che l’amore è davvero ciò che resta. Per sempre.