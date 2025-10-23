Barbara Bert in radio con “Dammi un sorriso”

“Dammi un sorriso” è il nuovo singolo dell’artista carrarese Barbara Bert, che per la prima volta torna in una nuova veste, quella di cantautrice

“Dammi un sorriso” è il nuovo singolo dell’artista carrarese Barbara Bert, che per la prima volta torna in una nuova veste, quella di cantautrice. Il singolo nasce in collaborazione con l’etichetta discografica indipendente Helimds Records del produttore Ciro Mitola e con il dj e producer Andrea Cecchini.

Dammi un Sorriso -spiega l’artista- ha un sound accattivante, una canzone pop dance che trasporta dalle prime note in un mondo parallelo, donandoci quel sorriso che vorremmo vedere ogni giorno sulle labbra delle persone amate. Ringrazio chi ha collaborato con me in questa nuova avventura, belle anime musicali che hanno sposato il progetto.

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/album/4jlEkUJ7IRwA8cFsXKeg65

Biografia

Barbara Bertoloni, in arte Barbara Bert, nasce a Carrara (MS), città conosciuta in tutto il mondo per il marmo bianco. Da piccola si è esibita in alcuni eventi canori locali. Per anni ha preso lezioni di canto, per sviluppare le caratteristiche della propria voce, definita dagli addetti ai lavori “potente e delicata”. Ha partecipato a concorsi nazionali, tra cui Il Festival degli Sconosciuti di Ariccia (ricevendo un particolare apprezzamento da Teddy Reno), al Premio Mia Martini di Bagnara Calabra, al Video Festival Live a Cattolica e al Festival di San Valentino a Terni, ottenendo significativi risultati. Ha lavorato in molti locali della Versilia, dividendosi tra Piano Bar e Orchestre del circuito di Radio Zeta. Per alcuni anni è stata la voce femminile di alcune tra le più importanti orchestre di liscio. Ha in seguito abbandonato quel settore, perché maggiormente interessata alla musica leggera di interpretazione. Ha cantato per alcune stagioni alla Bussola di Focette, alla Capannina di Franceschi e al Caffè Concerto Paszkowski di Firenze. Contattata dal manager dei Milk and Coffee (complesso romano che ebbe grande successo negli anni ottanta) è stata inserita come moretta del gruppo, affiancando gli storici componenti Giancarlo Nisi e Florence Cavaliere. Con loro ha lavorato in Italia e in Europa a partire dal 2014. L’ultimo cd pubblicato è stato “40 years of Milk and Coffee”, che ha ottenuto successi di vendita soprattutto in Germania e in Francia. Hanno partecipato a Capoverde terra d’amore n.6, con la canzone “O’narinà”. Barbara ha iniziato nel 2018 la carriera da solista, con l’uscita del primo singolo, dal titolo “Souvenir”. La canzone reca la firma di Giovanni Germanelli e Francesco Mignogna, prodotto ed arrangiato dal musicista Marco Della Bona in arte Jericho su etichetta DDA Records. Dopo questa collaborazione assieme a Gianni Donzelli degli Audio 2 con il brano “Vieni e abbraccia il sole” nell’ottobre 2021, l’artista prosegue il suo percorso musicale con l’uscita nel luglio 2022 della cover “Vivi” di Gianni Togni, ottenendo una bellissima menzione da parte del noto artista. Nel luglio del 2023 è la volta di un’altra cover, “La Notte Vola” di Lorella Cuccarini, a cui Barbara Bert è particolarmente legata da quando è piccola. Il 24 maggio del 2024 esce il singolo “Promesse”, scritto dall’autore Daniele Piovani presso L’Alystudio produzioni di Milano di Alioscia Arioli (chitarre di Gabriele Fersini ex chitarrista di Laura Pausini). Questo brano, dal deciso sound pop rock, porta un messaggio forte e chiaro: l’amore non ha bisogno soltanto di Promesse, ma deve saper andare oltre, solo così potrà sopravvivere all’infinito senza compromessi né sterili illusioni, con un inno alla Donna, libera e con una dignità da difendere. Nel 2025 avviene un’altra bellissima collaborazione con un’artista di Colle Val d’elsa di nome Monica Docci, in arte Moka, con l’uscita il 3 giugno del singolo “Chiga Chica boom boom”, un brano al sabor caraibico tutto da ballare e per ogni generazione, all’apparenza leggero ma con un significato profondo: le protagoniste dopo un periodo non semplice imprigionate in gabbie metaforicamente dorate decidono di trovar la chiave e tornare a respirare.