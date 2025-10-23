Alzheimer e possibili nuove terapie a “Geo” oggi su Rai 3

Il punto sulla malattia di Alzheimer e le nuove possibilità di cura. Lo fa Alberto Benussi, neurologo dell’Università degli Studi di Trieste, ospite di “Geo” oggi su Rai 3

Il punto sulla malattia di Alzheimer e le nuove possibilità di cura. Lo fa Alberto Benussi, neurologo dell’Università degli Studi di Trieste, ospite di “Geo”, il programma sulla natura, l’ambiente e le culture del mondo prodotto da Rai Cultura e condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, in onda giovedì 23 ottobre alle 16.30 su Rai 3. Insieme a lui si capirà quali farmaci sono stati approvati, in che modo e in che casi funzionano; l’importanza della diagnosi precoce e come gestire la malattia che coinvolge non solo il paziente, ma anche tutta la famiglia e la società.