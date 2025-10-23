Alla corte di Enrico VIII stasera su Rai Storia con “a.C.d.C.”

Enrico VIII è uno dei sovrani inglesi più noti: a raccontarlo, con l’introduzione del professor Alessandro Barbero, l’appuntamento con “a.C.d.C.”, in onda giovedì 23 ottobre alle 21.10 su Rai Storia

In parte principe rinascimentale, in parte tiranno medievale, Enrico VIII è uno dei sovrani inglesi più noti e raccontati. Secondo monarca della dinastia Tudor e fondatore della Chiesa Anglicana, nata in seguito allo scisma religioso con la separazione dalla Chiesa cattolica di Roma. In evidenza il passaggio dell’Inghilterra, sotto il suo regno, dal Medioevo all’età moderna, con il parlamento che acquista una prima minima indipendenza.

A raccontarlo, con l’introduzione del professor Alessandro Barbero, l’appuntamento con “a.C.d.C.”, in onda giovedì 23 ottobre alle 21.10 su Rai Storia. Molta attenzione viene posta agli aspetti economici e ai cambiamenti che vengono introdotti, come la confisca dei beni ecclesiastici e la loro vendita ai non aristocratici, con la conseguente creazione di una middle class che precedentemente non godeva del diritto alla terra.