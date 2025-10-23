Al Lumiére Donatella Alamprese porta in scena “Saudade”

SAUDADE al Lumiére con la grande artista Alamprese, appassionata da sempre alle periferie artistiche del mondo

Donatella Alamprese, appassionata da sempre alle periferie artistiche del mondo, porta in scena con due chitarre eccezionali un progetto che, partendo dal cuore del Portogallo e dalla grande Amalia Rodriguez, giunge a Capoverde con la musica di Cesaria Evora e, come un ponte magico, ci conduce fino al Brasile e alle sue voci più significative. In un intreccio di corde ,tra note e parole, la voce si fa anima del Fado, richiamando le atmosfere dei vicoli dell’ Alfama, del “blues” della Morna Capoverdina e della Saudade di Rio. Passione e sentimento, fascino e suggestioni in un viaggio che ha il sapore di un incantesimo.

Prezzi biglietti: 15 euro adulti, 10 under 12. Possibilità di fare un carnet 10 spettacoli a 120 euro.