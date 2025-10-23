Affitti brevi, Tajani: “Decide la politica, non gli alti funzionari del Mef”

Tajani torna a parlare di affitti brevi e si scaglia contro l’idea di una tassazione: “È la politica che decide, non sono i grand commis del ministero delle Finanze”

Sulla tassazione degli affitti “decide la politica”, non gli alti funzionari del ministero delle Finanze. Lo ha detto il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, a margine del prevertice del Ppe a Bruxelles. Ecco le sue parole: “Per quanto riguarda gli affitti, noi abbiamo detto che siamo contrari a qualsiasi tassa. È stata in parte modificata la proposta che non era stata discussa in Consiglio dei Ministri. Adesso in Parlamento faremo di tutto perché si possa tornare allo stato attuale, cioè nessuna tassa né per chi affitta senza intermediario, né per chi affitta con le piattaforme”.

“Non credo che sia giusto attaccare ancora una volta la casa- ha proseguito il ministro- quindi presenteremo emendamenti, a partire dal Senato, per eliminare questa tassa, così come lo faremo sull’articolo 18 (della manovra, ndr) e sui dividendi. Mi pare che ci sia a volte da parte di qualcuno….qualche grand commis del Ministero delle Finanze ha voglia di punire, di reintegrare le tasse. Ma è la politica che decide, non sono i grand commis del ministero delle Finanze“, conclude.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)