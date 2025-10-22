Violenza a Milano: una donna di 52 anni è stata accoltellata in strada nel quartiere Bruzzano

Una donna di 52 anni è stata accoltellata in strada a Milano, in via Giuseppina Grassini (nel quartiere Bruzzano). Il presunto responsabile sarebbe scappato in scooter

Una donna di 52 anni è stata accoltellata in strada a Milano, in via Giuseppina Grassini (nel quartiere Bruzzano). Davanti al palazzo dove abitava. Secondo le prime ricostruzioni, la donna era appena uscita di casa quando è stata avvicinata dall’ex marito, un uomo di 64 anni. Tra i due sarebbe nata una lite, al termine della quale l’uomo avrebbe affondato i colpi.

Repubblica racconta che dopo un primo fendente, la vittima ha tentato di fuggire, ma l’uomo l’ha raggiunta e colpita di nuovo al volto. Poi è fuggito a bordo di uno scooter Piaggio Beverly 300. La donna è stata soccorsa da una pattuglia della Polizia e dai sanitari del 118. Trasportata d’urgenza al Niguarda, è andata in arresto cardiaco per oltre mezz’ora ed è ora ricoverata in condizioni gravissime.

I vicini hanno riferito di una separazione difficile e di continui pedinamenti da parte dell’uomo, da cui la donna si era allontanata tre anni fa.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)