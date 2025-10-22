Valerio Scanu vince il Premio Mia Martini 2025, Cioffi si aggiudica il Premio Giovani e Thomas lo Speciale Giovani

A Scalea (Cs) si è tenuta, in quattro serate, la finale della XXXI Edizione del Premio Mia Martini, organizzata dall’Associazione Cultura e Spettacolo di Bagnara Calabra in collaborazione con la Regione Calabria, condotta da Claudia Cesaroni e Marco Guacci.

A Valerio Scanu il Premio Mia Martini 2025 con la seguente motivazione: Dotato di una voce potente, vincente, capace di abbracciare con naturalezza registri e generi diversi, fin dagli esordi, ha saputo conquistare il pubblico dei “Talent” con carattere e sensibilità interpretativa. La vittoria al Festival di Sanremo del 2010 lo ha consacrato al grande pubblico. Col tempo, al di là di certi meccanismi “usa e getta” che spesso ha il mondo dello spettacolo, ha saputo reinventarsi con coerenza difendendo, a sue spese, la propria identità artistica, spesso controcorrente. Libertà, autenticità e resilienza, sono sicuramente i punti che lo affiancano al carattere e a certi periodi della intricata storia artistica e personale di Mimì.

A Cioffi il Premio Mia Martini Giovani 2025 così motivato: Una delle più grandi soddisfazioni per un ragazzo è quando i sogni riescono a far raggiungere certi obiettivi. In linea con le sonorità di oggi, ha saputo coniugare il suo mondo artistico con un brano che, nella seconda metà degli anni ’70, spopolò in italia e all’estero: “TI AMO” di Giancarlo Bigazzi e Umberto Tozzi. Nasce così il suo singolo “SOLA”, interpretato con MAR LUCAS, uno dei brani più trasmessi e ascoltati su tutte le piattaforme digitali.

Premio alla Carriera ad un personaggio FANTASTICAMENTE VIVO che continua a esistere grazie all’INTELLIGENZA ARTIGIANALE di Maria Perego che nel 1959 lo inventò. Oggi è Alessandro Rossi, figlio putativo della Signora, a portare avanti insieme al suo staff la tenerezza di quei sentimenti che sanno toccare le corde di più generazioni facendo ancora battere dentro quel “CUORE BAMBINO” che spesso il mondo degli adulti tende a dimenticare! IL PREMIO MIA MARTINI 2025 ALLA CARRIERA va a… TUTTI COLORO CHE HANNO RESO POSSIBILE la Storia di TOPO GIGIO!

La giuria composta tra gli altri da Mario Rosini (Presidente), Franco Fasano (Direttore artistico), Karima e Monica Magnani, ha decretato i vincitori di ogni categoria con giovani artisti provenienti da ogni regione d’Italia e dalla Spagna Svizzera e Germania.

Nella prima serata al termine delle esibizioni il Premio Mia Martini 2025 Categoria Etnosong al gruppo SonuAnticu. Nella seconda delle serate si sono esibiti i 6 finalisti della Categoria Una voce per Mimì e a vincere il premio è stato Kilian. Per gli Evergreen si aggiudica il premio La Miki. Nel corso dell’ultima serata assegnati i premi anche alla categoria Emergenti vinto da Giuliana e delle Nuove Proposte per l’Europa che è andato a Imama.

Il Premio, nato a Bagnara Calabra per ricordare la figura e il talento di Mia Martini, è un concorso rivolto ai giovani artisti e un riconoscimento della critica assegnato annualmente a un artista italiano, è patrocinato e finanziato dalla Regione Calabria (risorse PAC 2014/2020 evento di promozione culturale 2024) e il Patrocinio del Comune di Scalea e del Nuovo IMAIE. L’organizzazione è dell’Associazione Cultura e Spettacolo di Bagnara Calabra. I premi sono realizzati dal Maestro Orafo Michele Affidato.

L’organizzazione del Premio, nella persona di Nino Romeo, patron e ideatore del Premio, ha ringraziato il Sindaco di Scalea Mario Russo e il delegato al Turismo e Marketing Territoriale, Fabio Ferrara, per il sostegno e la collaborazione offerta alla realizzazione dell’iniziativa, considerata anche un’occasione di valorizzazione del territorio.

Con la sua storia, la sua voce e il suo coraggio, Mia Martini, simbolicamente è tornata a cantare in Calabria, in un abbraccio di note e memoria che unisce generazioni e territori, proprio a Scalea, dove la musica in questi quattro giorni è stata la protagonista assoluta. Ed ora si parte con l’organizzazione della trentaduesima edizione.

