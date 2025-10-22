“The Tourist”, con Johnny Depp e Angelina Jolie, su Rai Movie: la trama

Johnny Depp e Angelina Jolie sono i protagonisti del film “The Tourist”, di Florian Henckel von Donnersmarck, in onda mercoledì 22 ottobre alle 21.10 su Rai Movie

Johnny Depp e Angelina Jolie sono i protagonisti del film “The Tourist”, di Florian Henckel von Donnersmarck, in onda mercoledì 22 ottobre alle 21.10 su Rai Movie. Frank, americano in viaggio in Italia per dimenticare le sue pene d’amore, incontra Elise, misteriosa e seducente, la quale lo risucchia in una faccenda intricata e pericolosa. Nel cast anche Paul Bettany, Timothy Dalton, Christian De Sica, Neri Marcoré, Raoul Bova e Nino Frassica.