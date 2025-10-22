Su Rai 1 in replica Il commissario Montalbano con “Un diario del ’43”: la trama

Mercoledì 22 ottobre 2025 alle 21:30 su Rai 1 in onda in replica “Un diario del ’43”, episodio della fiction Il Commissario Montalbano: la trama
Mercoledì 22 ottobre 2025 alle 21:30 su Rai 1 in onda in replica “Un diario del ’43”, episodio della fiction Il Commissario Montalbano. Dopo la demolizione di un vecchio silos, arriva a Montalbano un diario scritto nell’estate del ’43 da un giovane fascista, Carlo Colussi, che nelle pagine confessa di aver compiuto un atto terribile. Questa scoperta si intreccia con l’arrivo a Vigata di un novantenne americano, John Zuck, che racconta al commissario di essere nato nella cittadina siciliana e, rimasto orfano, di essere stato fatto prigioniero dagli americani durante la guerra.