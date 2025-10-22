Serengeti – Leadership stasera su Rai 5 per “Noos – Viaggi nella natura”

Le storie romanzate di alcuni degli animali più simbolici della savana: le propongono Alberto Angela e “Noos – Viaggi nella natura”, in onda mercoledì 22 ottobre alle 21.20 su Rai 5

Nella seconda stagione della serie “Serengeti”, le storie romanzate di alcuni degli animali più simbolici della savana prendono vita sotto i nostri occhi in una narrazione in prima persona. Le propongono Alberto Angela e “Noos – Viaggi nella natura”, in onda mercoledì 22 ottobre alle 21.20 su Rai 5. In primo piano, madri che perdono e ritrovano i loro figli, mentre altre impartiscono lezioni importanti, sullo sfondo dell’eterna sfida tra predatori e prede, per mangiare e non essere mangiati.