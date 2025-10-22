Sciopero per la Flotilla, il Garante apre un procedimento su Cgil e gli altri sindacati

Sciopero pro-Flotilla, il Garante apre un procedimento su Cgil e gli altri sindacati. La Commissione di garanzia si era già espressa contro lo sciopero generale del 3 ottobre scorso definendolo “illegittimo”
La Commissione di garanzia sugli scioperi, con riferimento allo sciopero generale dello scorso 3 ottobre – proclamato da Cgil, Usb, Cub, Sgb, Cobas, Cib Unicobas, Cobas Sardegna, in risposta al blocco della navigazione delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla da parte della marina militare israeliana – ha deliberato l’apertura di un procedimento di valutazione del comportamento nei confronti delle organizzazioni sindacali proclamanti.
Il Garante, con il provvedimento già adottato lo scorso 2 ottobre, aveva preventivamente segnalato, ai soggetti proclamanti, la violazione dell’obbligo legale di preavviso, previsto dalla Legge 146/90, ritenendo inconferente il richiamo all’art. 2, comma 7, che prevede la possibilità di effettuare scioperi senza preavviso solo “nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori”.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)