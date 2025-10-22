Regionali in Campania: Souzan Fatayer nell’occhio del ciclone

Regionali Campania, Souzan Fatayer: “Mai- pronunciato le parole che mi attribuiscono”. La docente all’Università Orientale e mediatrice culturale, è stata anche bersaglio di Paolo Mieli

“Il quotidiano Il Tempo mi ha attribuito parole che non solo non ho mai pronunciato, ma che, per la storia del mio popolo, non potrei nemmeno mai pensare e che mi ripugnano”. Così in una nota Souzan Fatayer, candidata di Avs alle elezioni regionali in Campania. “Tempo fa – spiega – ho condiviso sul mio profilo personale – che utilizzo per veicolare quotidianamente decine e decine di informazioni ed episodi sul genocidio a Gaza e in Palestina che i media mainstream ignorano – un video contenente le vergognose dichiarazioni dell’ex ambasciatore israeliano in Italia, che parlava apertamente di sterminio nei confronti dei cittadini di Gaza. Commettendo una disattenzione ho condiviso il video senza avere letto la caption che lo accompagnava cosa frequente nei reel su Facebook, dove il testo non è direttamente visibile. La mia intenzione, nel condividere quel video, era di denunciare le chiare intenzioni genocidarie espresse da Israele, che troppo spesso vengono negate nel dibattito pubblico italiano. Come ricordano diversi studiosi, per parlare di genocidio deve esserci una volontà esplicita di sterminio, e l’ex ambasciatore israeliano in Italia, come alcuni ministri del governo israeliano e i coloni guidati da Daniella Weiss, la dichiarano apertamente. Questa mattina, invece di indignarsi per quelle parole, alcuni giornalisti hanno scelto di strumentalizzare il mio gesto, attribuendomi un pensiero che non mi appartiene. È quindi doveroso chiarire che ripudio totalmente le parole riportate nella caption del video. L’olocausto è stata una delle pagine più orribili della storia dell’umanità, e come tutti, continuo a dire con convinzione: mai più. Rispetto profondamente la storia e la sofferenza del mio popolo e proprio per questo so che chi ha conosciuto, come noi, l’oppressione e conserva bontà nel cuore, sa riconoscere e comprendere la sofferenza degli altri. Condanno, senza esitazione, il genocidio del popolo ebraico durante la Seconda guerra mondiale, come ho sempre fatto partecipando attivamente a tutte le commemorazioni e manifestazioni antifasciste, da quelle per le Quattro giornate fino all’anniversario della liberazione dal Nazifascismo. Questo è tutto. Ora – conclude Fatayer – vorrei che tornassimo a parlare delle proposte e delle soluzioni per la Campania, che è e rimane la mia casa”.

I FATTI

Durante il programma radiofonico ’24 Mattino’, il giornalista Paolo Mieli nel commentare la rassegna stampa si è soffermato sulle Regionali in Campania e in particolare sulla candidata di Avs Souzan Fatayer, docente all’Università Orientale e mediatrice culturale, definendola “la palestinese napulitana che esalta Hamas, una signora in leggerissimo sovrappeso”. Parole, che hanno scatenato reazioni politiche antitetiche: di condanna a sinistra e di solidarietà a destra.

CAMPANIA, DE CRISTOFARO (AVS): DA FDI FAKE NEWS CONTRO FATAYER

“Consiglierei ai parlamentari di Fratelli d’Italia, e ai capetti locali di quel partito, che da stamani si sono scatenati con fake news contro la nostra candidata Souzan Fatayer accusandola di essere neonazista, di darsi una calmata e pensare al loro di partito anche perché Souzan ha ampiamente chiarito cosa è accaduto. Gli esponenti di Fratelli d’Italia potrebbero dire qualcosa sul loro consigliere regionale del Lazio arrestato per corruzione, oppure intervenire sul delirio di una consigliera comunale di FdI di Rieti che è riuscita ad accusare, incredibilmente, Ilaria Salis di essere la responsabile morale dell’assassinio dell’autista del bus dei tifosi pistoiesi. Meloni e Fratelli d’Italia fanno le vittime quando, in realtà, sono proprio loro a diffondere parole di odio e campagne diffamatorie”. Così in una nota il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama.

CAMPANIA, MOLLICONE (FDI): PAROLE SU FATAYER? SOLIDARIETÀ A MIELI

“Souzan Fatayer, candidata nelle liste di Avs in Campania, come emerso nel pezzo di Giulia Sorrentino di oggi su Il Tempo, sembra aver addirittura, in passato, inneggiato a Hitler contro l’ex ambasciatore di Israele in Italia e contribuito, in più occasioni, ad alimentare la propaganda di Hamas chiamando i componenti del gruppo terroristico martiri. Esprimo la mia solidarietà, quindi, al giornalista Paolo Mieli – che, pur avendo fatto dichiarazioni non condivisibili e per cui si è scusato questa mattina, ha subito una campagna diffamatoria gravissima – e a tutte le comunità ebraiche italiane. Auspichiamo una chiara e netta presa di distanza di Bonelli e Fratoianni dalle numerose dichiarazioni di Fatayer riportate oggi da Il Tempo. Il loro silenzio sarebbe complice”. Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Federico Mollicone.

LE SCUSE DI MIELI

Questa mattina, in apertura della trasmissione, Mieli si è scusato con Fatayer e le sue parole sono state rilanciate anche dall’account X del programma: “Voglio fare delle scuse alla signora napoletana Souzan Fatayer sulla quale ieri ho, impropriamente, ironizzato equivocando il manifesto che pensavo ironico. Le devo delle scuse vere, non formali, a lei e ad AVS che la candida in elezioni delicate in Campania”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)