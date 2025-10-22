Omicidio Pamela Genini, i familiari della ragazza irritati con il presunto ex Francesco Dolci

Omicidio Pamela Genini: dai familiari della ragazza dito puntato contro Francesco Dolci, ritenuto responsabile di non voler riconsegnare la cagnolina

L’uomo che ha lanciato l’allarme per primo per salvare Pamela Genini, purtroppo senza riuscirci, è apparso all’indomani della tragedia in televisione con in braccio Bianca, l’amata chihuahua della vittima. Francesco Dolci, presentatosi come ex, diventato poi confidente, di Pamela, ha raccontato, ospite alla trasmissione su Rai 2, “Ore 24 Sera”, che la cagnolina aveva assistito all’omicidio e alle violenze subite dalla sua compagna umana, rimanendone traumatizzata. Però poi, l’immagine di quella piccola creatura, accovacciata serena sulle gambe di quell’uomo, ha dato agli spettatori un po’ di consolazione: almeno la cagnolina, che pure era stata minacciata dall’omicida della sua padroncina, ora è al sicuro.

LE ACCUSE A DOLCI: “ESIBISCE LA CAGNOLINA NELLE TRASMISSIONI”

Un’immagine lontana dal quadro che è stato invece descritto in queste ore da Una Smirnova, madre di Pamela. In una messaggio inviato alla trasmissione “Dentro la notizia” di Canale 5 infatti la donna accusa Dolci di non voler riconsegnare alla famiglia di Pamela la piccola Bianca.

La cagnolina infatti vive con Dolci da quel drammatico 14 ottobre in cui la 29 enne è stata massacrata con oltre 30 coltellate, sotto gli occhi del vicinato e l’uomo era corso in suo soccorso, dopo aver ricevuto i messaggi terrorizzati della ragazza. Ora, contro di lui però si scaglia la famiglia della vittima che lo definisce in un modo molto diverso da come si è presentato. Per i familiari Dolci è “il fantomatico ex compagno di Pamela, sempre negato dalla stessa” che, nonostante gli appelli e persino l’intervento delle forze dell’ordine ” è arrivato al punto di non restituirci più Bianca”.

L’uomo della provincia di Bergamo, come la stessa Pamela, per la famiglia della ragazza, dietro la facciata di paladino delle donne vittime di violenza starebbe infatti solo cercando visibilità. “Se ne sta approfittando- mandano infatti a dire nel messaggio inviato ai media- sta cercando di esibire la cagnolina in molte trasmissioni”.

“LA MAMMA DI PAMELA SOFFRE, BIANCA È L’UNICA COSA CHE LE RESTA DELLA FIGLIA”

Non solo, la famiglia di Pamela Genini lo accusa anche di non provvedere al benessere dell’animale: “Bianca non sta bene, la costringe a viaggi inaccettabili, non sa nemmeno come si debba nutrire una cagnolina con vari problemi di salute- prosegue la denuncia- dovrebbe mangiare crocchette tra volte al giorno e prendere del collirio, invece lui non fa nulla “, sottolinea. “La madre della ragazza sta soffrendo molto- riferisce il messaggio dei familiari- e chiede che le venga riportata la cagnolina, l’unica cosa che ha ancora della figlia”. Da parte dell’uomo però, a quanto pare, non è stata mostrata alcuna intenzione di lasciare Bianca ai familiari di Pamela, gli unici che, per legge, risultano diretti eredi e destinatari dei beni della vittima, cagnolina inclusa.

LA CAMERA ARDENTE E LA CERIMONIA FUNEBRE, DOVE E QUANDO

Ieri pomeriggio, martedì 21 ottobre, a Villa d’Almé in provincia di Bergamo si è aperta la camera ardente per la giovane vittima di femminicidio: chi vorrà potrà darle l’ultimo saluto per i prossimi due giorni. Le esequie invece si terranno alle 10,30 di venerdì prossimo, 24 ottobre, .nella chiesa parrocchiale di Strozza, sempre in provincia di Bergamo, paese in cui Pamela è cresciuta e nel cui cimitero il feretro sarà tumulato.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)