L’oroscopo di oggi, mercoledì 22 ottobre 2025: le previsioni delle stelle

L’oroscopo di oggi, mercoledì 22 ottobre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Prendiamo del tempo per noi, è utile rallentare il passo che abbiamo rispettato durante la settimana. Godiamoci il lusso di oziare pigramente. La Luna in opposizione a Nettuno può generare confusione emotiva e in amore, gelosia e sospetti.
Toro
Per oggi possiamo dare via libera al piacere della buona tavola in compagnia di amici o della famiglia, approfittando di un gradito invito. Ci sentiamo attivi, intraprendenti e dinamici nonostante la stanchezza e le tensioni pregresse.
Gemelli
Meteoropatici, sensibili e riflessivi, avvertiamo il cambio di stagione in arrivo. Facciamo i conti pure con ciò che vorremmo cambiare di noi e per noi. Per il nostro segno la fantasia è il sale della vita, ma è importante non idealizzare i nuovi legami.
Cancro
Nervosismo e malumore si fanno sentire, ma Giove e Saturno, insieme a Marte, ci sono di aiuto per sbrogliare matasse assai ingarbugliate. Lavorando per una società abbiamo l’occasione di farci valere, magari con un avanzamento di carriera.
Leone
Sfruttiamo questa domenica per dare forma a progetti che risultano ancora in embrione, piccoli o grandi che siano. Iniziamo a pianificare. Chi è appena uscito da una relazione può contare su incontri speciali, mettendo in forse la scelta di libertà.
Vergine
A volte non arrivano gli stimoli giusti per agire con la logica. In questo caso le stelle ci guidano verso una soluzione puramente istintiva. Siamo combattuti fra la tentazione di fare spese compulsive e il senso doveroso del risparmio.
Bilancia
La Luna, che in questi giorni brilla nel nostro cielo, ci rende forse un po’ pensierosi, distratti, a volte malinconici, ma tanto romantici. Il lavoro, sempre in primo piano, ci dà gli stimoli giusti per realizzare i progetti e ricevere lodi.
Scorpione
Un problema del passato potrebbe ripresentarsi a breve, ma le condizioni odierne sono altre, ora siamo capaci di gestire la questione senza patemi. Siamo accattivanti nella conquista, ma abbiamo grande difficoltà a chiudere un rapporto che non funziona.
Sagittario
Lo spirito di contraddizione a volte si impossessa delle nostre reazioni, ecco perché in questo frangente la ribellione diventa il nostro vessillo. La distrazione può provocare disagi e piccoli incidenti, poniamo più attenzione a come ci muoviamo.
Capricorno
L’ambiente professionale richiede pazienza e capacità di mettere in discussione le nostre idee. È importante impegnarsi per ottenere il meglio. In una relazione iniziata da poco, non è facile tenere a freno sospetti e gelosie retrospettive.
Acquario
In questa giornata, spicca l’urgenza di qualche cosa di brillante e divertente che ci tiri su il morale. C’è chi è in grado di accontentarci. Per contrastare le tensioni accumulate, è utile fare un piano di benessere e di cura personale.
Pesci
Le faccende di cuore ci fanno immaginare di avere le ali, e poi bruscamente ci riportano a terra. Le stelle consigliano di essere più cauti. Oggi poco riposo, potrebbe servire un aiuto pratico in casa per spostare mobili, scatoloni o altro.