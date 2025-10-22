“Libeccio” è il nuovo singolo di Federica Marinari

Dopo la bellezza, l’energia di “Medusa”, la preghiera alla Natura “Eywa” e l’eponimo “Pace Vegetale”, ecco “Libeccio” (Apollo Recods), il nuovo singolo di Federica Marinari, in uscita in digitale e in rotazione radiofonica

Dopo la bellezza, l’energia di “Medusa”, la preghiera alla Natura “Eywa” e l’eponimo “Pace Vegetale”, ecco “Libeccio” (Apollo Recods), il nuovo singolo di Federica Marinari, in uscita in digitale e in rotazione radiofonica a partire da oggi, terzo brano estratto dell’Ep, “Pace Vegetale”, nuovo progetto della cantautrice.

ASCOLTA BRANO – GUARDA VIDEOCLIP

“Il mio presente è circondato per lo più da violenza e sofferenza – racconta Federica – A volte mi sento in colpa per essere nata da questa parte del mondo, per essere nata essere umano, per essere a volte inconsapevolmente complice di meccanismi che prevaricano su altri esseri viventi”

Libeccio è un brano che esprime il desiderio e il bisogno di riporre la speranza nell’amore, quello incondizionato, senza definizione e multi specie: “A Marina di Pisa, dove sono cresciuta – prosegue – il libeccio arriva e spesso distrugge tutto seminando paura. Quello che porta però è aria pulita, il mare chiaro e per le persone più perspicaci anche una riflessione: quanto siamo piccoli e impotenti di fronte a quello che noi quotidianamente tentiamo di padroneggiare e conoscere con certezza”.

Federica Marinari, cantante e musicista che ha scelto di dare un colore ben preciso al suo viaggio artistico. Sin da giovanissima ha sempre saputo di avere un rapporto speciale con la musica, come se fosse il santuario delle sue emozioni e la sua unica opportunità di trovare un posto nel mondo. Inizia il suo percorso all’estero partecipando a festival internazionali, finalista al Premio Lunezia e Festival di Castrocaro, entra nella scuola di Amici di Maria de Filippi e partecipa a Sanremo Giovani col brano Dimenticato (Mai). Nei scorsi mesi sono usciti “Medusa” GUARDA VIDEOCLIP e “Eywa” GUARDA VIDEO che faranno parte dell’ep “pace Vegetale di prossima uscita.

INSTAGRAM – TikTok – Youtube