Le zanzare sono arrivate anche in Islanda: trovati esemplari di una specie resistente al freddo

Le zanzare anche in Islanda: per la prima volta, gli entomologi islandesi hanno trovato tre esemplari di Culiseta annulata, una specie resistente al freddo

In Islanda sono arrivate le zanzare. Sì, proprio lì, dove fino a ieri l’unico ronzio era quello del vento tra i ghiacciai. Per la prima volta, gli entomologi islandesi hanno trovato tre esemplari di Culiseta annulata, una specie resistente al freddo che si rifugia in scantinati e fienili per superare l’inverno. L’identificazione è arrivata dall’Istituto di Scienze Naturali d’Islanda, dopo che un cittadino – Björn Hjaltason, appassionato di insetti – aveva notato “insetti sospetti” su una trappola improvvisata con del nastro color vino rosso.

La scoperta segna la fine di un’epoca: l’Islanda era uno dei pochissimi luoghi al mondo senza zanzare, insieme all’Antartide. Ora non più. Gli scienziati lo avevano previsto: con paludi e stagni in abbondanza, mancava solo un clima meno ostile. E il clima, purtroppo, si sta adeguando. L’isola si riscalda quattro volte più velocemente del resto dell’emisfero nord. I ghiacciai arretrano, nei mari arrivano pesci del sud come lo sgombro, e ora anche gli insetti approdano dove un tempo avrebbero congelato le ali.

Il caso islandese è solo un tassello di un quadro più ampio: in Europa, le zanzare tropicali – dall’egiziana Aedes aegypti alla tigre asiatica Aedes albopictus – stanno risalendo verso nord, portando con sé dengue, chikungunya e Zika.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)