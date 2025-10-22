La settima stagione di “911” in prima visione su Rai 2: la trama

La settima stagione di “911” in prima visione da stasera su Rai 2, si riparte con l’episodio “Abbandonare la nave”: la trama

Arrivata alla sua settima stagione, torna in prima visione la serie drama “9-1-1”, in onda da mercoledì 22 ottobre alle 21.20 su Rai 2. Prosegue il racconto delle vicende dei primi soccorritori di Los Angeles: agenti di polizia, vigili del fuoco e centralinisti, chiamati ad affrontare emergenze e situazioni che mettono alla prova il loro coraggio e la loro umanità.

Il cast comprende volti noti come Angela Bassett (Athena Grant), Peter Krause (Bobby Nash), Jennifer Love Hewitt (Maddie Buckley), Oliver Stark (Evan “Buck” Buckley), Kenneth Choi (Howie “Chimney” Han), Aisha Hinds (Henrietta “Hen” Wilson), Ryan Guzman (Eddie Diaz) e Gavin McHugh (Christopher Diaz).

Nella nuova stagione la narrazione si sviluppa in due storie diverse: la prima, ricca di colpi di scena, riguarda la crociera di Bobby e Athena in luna di miele, a cui si affiancano le vicissitudini della squadra rimasta a terra. Nel primo episodio, dal titolo “Abbandonare la nave”, Athena e Bobby nella loro crociera in mare dovranno affrontare una spaventosa emergenza che drammaticamente pone fine al loro viaggio di nozze.