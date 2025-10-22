Incendio in un appartamento a Roma nord: morta una donna di 91 anni, ferita la figlia

Incendio in appartamento a Roma nord, muore donna di 91 anni. Nel rogo è rimasta ferita anche la figlia della 91enne, salvato il cane

Una donna di 91 anni è morta ieri pomeriggio in un incendio che si è sviluppato nell’appartamento in cui viveva a Roma, al piano rialzato di in una palazzina di tre piani in via Diano Marina all’incrocio con via di Torrevecchia, nella zona nord. Ustionata anche la figlia di 67 anni, che viveva con la mamma: è stata accompagnata in ospedale in gravi condizioni. È stato tratto in salvo anche un cane che risiedeva con le due donne.

Quando i pompieri sono arrivati sul posto, l’incendio era ormai ampiamente diffuso: sono riusciti a fermare le fiamme e hanno portato fuori le due donne. La 91enne purtroppo era già morta. Sono state messe in salvo, con l’autoscala, anche diverse persone dai piani soprastanti, perchè il fumo aveva invaso tutta la palazzina. L’appartamento dove è scoppiato l’incendio è stato dichiarato inagibile.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)