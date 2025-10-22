Il thriller “L’ira di Becky” stasera su Rai 4: la trama

L’action/thriller “L’ira di Becky”, diretto da Matt Angel e Suzanne Coote, andrà in onda mercoledì 22 ottobre alle 21.20 su Rai 4. Due anni dopo aver subito un attacco violento alla sua famiglia, la giovane Becky cerca di ricostruire la sua vita andando ad abitare con Elena, un’anziana donna che la accoglie senza fare domande sul suo passato.

Quando un gruppo di suprematisti bianchi irrompe nella loro casa, uccide Elena e rapisce il cane di Becky, la ragazza è costretta a tornare ai suoi vecchi metodi per vendicarsi e proteggere ciò che le resta. Ironico, spietato e pulp: “L’ira di Becky” riporta la talentuosa Lulu Wilson nei panni dell’adolescente vendicativa Becky, sempre più vicina a una versione teen e imprevedibile di John Wick. Sean William Scott, star di tante commedie come la saga “American Pie”, interpreta qui un inedito antagonista dallo sguardo torvo.