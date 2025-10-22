“Il Collegio 9” arriva in streaming su RaiPlay

In Terza Media al Convitto Nazionale Mario Pagano di Campobasso: il ritorno de “Il Collegio”, il docu-reality diventato un cult generazionale

A pochi giorni dal suono della campanella più famosa della Tv, è tutto pronto per il ritorno de “Il Collegio”, il docu-reality diventato un cult generazionale, presentato in anteprima a Napoli il 21 ottobre, durante la 77^esima edizione del Prix Italia – il concorso internazionale per broadcaster promosso dalla Rai – e disponibile su RaiPlay dal 23 ottobre. Diciotto nuovi allievi si siederanno tra i banchi di scuola del Convitto Nazionale Mario Pagano di Campobasso, in Molise, per misurarsi con il severo corpo docente e puntare a superare l’esame di terza media.

La classe protagonista si troverà catapultata nel 1990: l’anno del crollo definitivo del blocco sovietico, della liberazione di Nelson Mandela, dell’indimenticabile Mondiale di calcio di Italia ‘90, dei walkman sempre accesi e delle cassette registrate a casa. Alla guida del collegio ci sarà ancora l’inimitabile preside Paolo Bosisio mentre dietro la cattedra ritroveremo: Andrea Maggi, prof di italiano ed educazione civica, Maria Rosa Petolicchio docente di matematica e scienze, David. W Callahan di inglese e poi ancora Alessandro Carnevale insegnante di arte e Luca Raina per storia e geografia. Ai docenti storici si aggiungeranno tre nuove professoresse: Giusi Serra per Musica, Lucia Bello per Educazione Fisica e la dottoressa Monica Calcagni, medico chirurgo specialista in ostetricia e ginecologia, che terrà un corso di Educazione Sessuale.

A raccontare le avventure dei prossimi collegiali ci sarà Pierluigi Pardo nuova voce narrante della serie.

“Il Collegio” è un programma di Rai Contenuti Digitali e Transmediali, direttore Marcello Ciannamea, realizzato in collaborazione con Banijay Italia.

In allegato le schede di professori e sorveglianti.