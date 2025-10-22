Il boom e gli italiani stasera su Rai Storia a “L’Italia della Repubblica”

Gli anni tra il 1958 e il 1963 sono anni di grande crescita per l’Italia. Sono gli anni del boom economico, al centro dell’appuntamento, firmato da Massimiliano Griner, con Paolo Mieli e con “L’Italia della repubblica” in onda mercoledì 22 ottobre alle 21.10 su Rai Storia. L’economia del paese sposta il suo baricentro dall’agricoltura all’industria, raggiungendo livelli paragonabili a quelli di altri paesi occidentali. Il reddito medio delle famiglie si accresce, e consumi un tempo inimmaginabili diventano accessibili a tutti, o quasi a tutti.

Lambrette, utilitarie, la televisione, gli elettrodomestici, diventano oggetti del quotidiano, contribuendo a cambiare stili di vita, costumi e aspirazioni. Si fa avanti un paese che sente meno il peso della tradizione e sempre più forte il richiamo di un futuro che sembra a portata di mano.

Non si sono però solo aspetti positivi, in questi anni che hanno fatto gridare al “miracolo”. In controluce, emergono problemi non affrontati di cui siamo ancora eredi.

La crescita è forte, ma diseguale. Non raggiunge tutte le classi sociali, non intacca antichi privilegi, e non modifica consolidati rapporti di genere che vogliono la donna subordinata. Provoca inurbamento selvaggio e spopolamento delle campagne, e danneggia il paesaggio e l’ambiente in un sistema valoriale in cui l’ecologia non ha ancora un posto.

Sono però le prove di una modernizzazione che era ormai ineludibile, e che ancora oggi il paese attende di perfezionare. Ospite in studio è Giorgetto Giugiaro. Il grande designer, intervistato da Michele Astori, racconta la sua esperienza di giovane apprendista alla Fiat e alla Bertone.

La puntata, introdotta da Paolo Mieli, si avvale inoltre del contributo delle storiche Emanuela Scarpellini e Patrizia Gabrielli e dello storico dell’economia Giuseppe Berta (1952 – 2024).

Il racconto darà voce anche ai protagonisti dell’epoca, in interviste di repertorio delle Teche Rai. Protagonisti e testimoni come Enrico Mattei, Adriano Olivetti e Giovanni Borghi.