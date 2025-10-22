Herbert Ballerina debutta a teatro con “Come una catapulta”

Sabato 25 ottobre, alle ore 21.00 al Teatro Verdi di Montecatini, Herbert Ballerina per la prima volta in teatro come protagonista assoluto, porta sul palco la sua comicità surreale e disarmante

Con il suo stile dimesso e irresistibilmente autoironico, Herbert Ballerina – al secolo Luigi Luciano – porta in scena un mosaico di assurdità ordinarie e quotidiane, trasformando la comicità in un racconto surreale e sorprendentemente realistico.

Dopo anni trascorsi nei panni della “spalla” di Maccio Capatonda, Checco Zalone e altri protagonisti della comicità italiana, Herbert si prende la scena in prima persona. Sul palco, tra scatoloni di ogni dimensione e l’immancabile busto di Fred Bongusto, esplora con ritmo incalzante e ironia tagliente temi come il Molise (“che esiste davvero”), i tatuaggi di coppia, i traslochi, gli psicologi allucinanti, gli amici a quattro zampe, i documentaristi mancati e persino Robocop in analisi.

Non mancano incursioni surreali nel mondo dei personaggi famosi – da Michael Jordan a Elon Musk, da Will Smith a Pablo Picasso – in un continuo alternarsi di nonsense e riflessioni esilaranti. Come una catapulta è un viaggio nell’universo comico di Herbert Ballerina, dove ogni risata è un piccolo cortocircuito tra realtà e immaginazione.

Herbert Ballerina, pseudonimo di Luigi Luciano, è un attore e comico italiano. Diventato celebre per i suoi personaggi surreali e il suo inconfondibile tono dimesso, ha raggiunto la notorietà grazie alla collaborazione con Maccio Capatonda nei programmi di MTV e nei film Italiano medio e Omicidio all’italiana. Ha recitato anche in Quo vado? di Checco Zalone e in numerose produzioni televisive e radiofoniche.

Sabato 25 ottobre 2025 – ore 21.00

Teatro Verdi di Montecatini Terme

Herbert Ballerina – “Come una catapulta”

Biglietti da € 23,00 a € 38,00 – prevendite su ticketone.it