Connessione assente: disservizi in tutta Italia per i clienti Fastweb

Disservizi in tutta Italia per i clienti Fastweb: a partire dalle 10 problemi per le connessioni Internet sia da rete fissa che mobile

Problemi e disservizi in tutta Italia per i clienti di Fastweb: la rete, a causa di un blackout diffuso su scala nazionale di cui ancora non si conoscono le cause, ha smesso di funzionare. E il problema non riguarda solo Internet da rete fissa, ma anche da mobile. In poche ore si sono accumulate più di 30 mila segnalazioni. E, come ormai è d’obbligo, la gente si è riversata sui social per chiedere spiegazioni o trovare una risposta, tanto che in breve tempo #fastwebdown è diventato trend topic.

FASTWEB DICE DI NON RIAVVIARE I MODEM

I primi problemi sono cominciati dopo le 10, con segnalazioni da tutte le principali città. Questa la nota di Fastweb sull’accaduto: “È in corso un disservizio temporaneo su rete fissa e mobile. I tecnici sono al lavoro per ripristinare i servizi nel minor tempo possibile“. La società chiede scusa ai “clienti coinvolti e provvederà ad aggiornare tempestivamente sull’avanzamento dei lavori”. Fastweb invita i propri clienti a non procedere al riavvio del modem o del router come unica soluzione: poiché l’origine del problema è esterna al singolo dispositivo, le manovre di base risultano efficaci solo in parte.

Chi è abbonato Fastweb, si è ritrovato in un bel guaio: senza la possibilità di inviare mail, di navigare su Internet, di fare videochiamate o accedere ai servizi mobili.