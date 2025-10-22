Bruno Vespa nel tritacarne mediatico per la frase su Sinner

Da Bruno Vespa attacco con ‘gaffe’ a Sinner: “Perché un italiano dovrebbe tifare per lui?”. Il giornalista è finito al centro della polemica per un post social

“Perché un italiano dovrebbe tifare per Sinner? Parla tedesco (giusto, è la sua lingua madre), risiede a Montecarlo, si rifiuta di giocare per la nazionale. Onore ad Alvarez che gioca la coppa Davis con la sua Spagna”. Lo scrive su X Bruno Vespa. Sempre su X il commento di Lucia Annibali: “Che vergogna”.

In un successivo post Bruno Vespa rilancia le sue parole apportando però alcune piccole correzioni e modifiche: “Perché un italiano dovrebbe tifare Sinner? Parla tedesco (giusto, è la sua lingua), risiede a Montecarlo, non gioca per la nazionale in Coppa Davis per prendersi una settimana di vacanza in più. Onore ad Alcaraz che scende in campo per la sua Spagna”. Il tedesco è la sua lingua ma non più ‘madre’. Alvarez torna ad essere Alcaraz. E aggiunge: “Non gioca per la nazionale in Coppa Davis ‘per prendersi una settimana di vacanza in più’”.