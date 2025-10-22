Belleke Gioielli presenta “L’incanto della materia”

I gioielli di Belleke, firmati da Isabelle Gandini, sono piccoli universi sospesi tra arte e natura, dove ogni pietra racconta una storia, ogni metallo trattiene un’emozione

Ci sono doni che non si scartano, ma si indossano. Nascono dalle mani di chi conosce la lentezza, la memoria del gesto, la voce silenziosa della materia. I gioielli di Belleke, firmati da Isabelle Gandini, sono questo: piccoli universi sospesi tra arte e natura, dove ogni pietra racconta una storia, ogni metallo trattiene un’emozione.

Per il Natale 2025, la collezione si illumina di tormaline verdi e rosa, zaffiri e rubini Verneuil, bronzo rosso e argento cesellato.

Le forme – Entropia, Onda, Earth, Campo di Stelle – evocano il ritmo degli elementi: acqua, fuoco, terra, aria.

Ogni creazione nasce per accogliere una sola pietra, scelta con cura quasi affettiva, trasformando l’imperfezione in armonia.

Accanto alla collezione in bronzo e argento, prende vita la linea in oro, un racconto ancora più intimo e personale.

Qui, Isabelle lavora su pezzi unici e richieste su misura, dove il dialogo con il cliente diventa parte del processo creativo.

Oro giallo o rosso, tormaline cabochon, perle e pietre rare compongono gioielli dal linguaggio essenziale, autentico, eterno.

Ogni dettaglio nasce per custodire un’emozione, ogni forma per diventare memoria preziosa.

Belleke Gioielli è un gesto continuo di ricerca e d’amore per il dettaglio.

Un invito a scegliere con consapevolezza, a donare qualcosa che abbia un’anima, a celebrare la luce che nasce dall’imperfezione.

Per chi crede che la vera eleganza sia nella verità della materia e nel calore delle mani che la trasformano.