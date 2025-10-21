Quarto capitolo del nuovo progetto prodotto da Sollo dei Gazebo Penguins, “Un cane (come si sente)” è il nuovo singolo degli ADA. Il suono di un muro che crolla, un brano che non chiede permesso

Un pezzo ruvido: chitarre affilate, basso pulsante e una batteria che impatta. Dentro c’è rabbia, ma anche lucidità. Nel testo, la band mette a nudo la fragilità umana: tra errori e illusioni, persino un cane sembra avere più certezze dell’essere umano, con il suo “va sempre tutto bene” anche quando non è così.

Link: https://ada.lnk.to/uncane_comesisente

Nati a Bassano del Grappa nel 2016, gli ADA hanno costruito un’identità sonora tagliente e inconfondibile: alternative rock puro, senza orpelli. Una delle realtà più potenti e sincere dell’underground italiano. Dopo la vittoria all’AMA Music Festival Contest nel 2018 e l’album autoprodotto TENETEMI (2019), la band condivide il palco con artisti come Venerus, Finley, Selton e Costiera.

Nel 2022 pubblicano l’EP “Antifragile” per Pioggia Rossa Dischi, e nel 2025 tornano con quattro singoli — “Sfortuna”, “Paranoia”, “Rumore” e “Un cane (come si sente)” — che aprono la strada al nuovo album in arrivo. Un disco che, già dal titolo, suona come una dichiarazione d’intenti.