Tre ventenni pakistani investiti dal treno a Trecate

Secondo le prime ricostruzioni, i giovani stavano attraversando i binari, in stazione, per correre a prendere un altro treno in partenza: sono stati travolti dal regionale diretto a Milano che non fa la fermata a Trecate

Investiti dal treno mentre cercavano di attraversare i binari non lontano dalla stazione: tragedia ieri pomeriggio a Trecate, in provincia di Novara. Ad attraversare i binari sono stati tre ragazzi immigrati di circa 20 anni. Uno di loro è morto, gli altri due sono gravemente feriti: uno è arrivato in ospedale in codice rosso, l’altro giallo.

L’incidente è successo intorno alle 18.30: il treno che ha investito i ragazzi proveniva da Torino ed era diretto a Milano, dove sarebbe dovuto arrivare alle 18.49. Al momento sono ancora in corso accertamenti e il treno che li ha investiti è fermo sulla linea. La circolazione ferroviaria è interrotta nelle due direzioni.

Secondo le primissime ricostruzioni, i tre giovani avrebbero attraversato i binari per correre a prendere un treno che stava partendo per Pioltello Limito su un altro binario. Sarebbero passati dietro al convoglio fermo attraversando un binario proprio mentre stava sopraggiungendo il regionale veloce Torino-Milano che non effettua la fermata a Trecate e che li ha travolti.

SALVINI “PROFONDAMENTE ADDOLORATO”

Il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini è profondamente addolorato per la tragedia che si è consumata in provincia di Novara dove un treno ha travolto tre persone che – dalle prime informazioni – si trovavano sui binari senza autorizzazione. Salvini ha chiesto una relazione dettagliata sull’accaduto ed esprime massima vicinanza alle famiglie coinvolte.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)