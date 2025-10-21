Su Rai 2 ultimo appuntamento con “Freeze”: arbitri Mara Maionchi e Ubaldo Pantani

Sesto e ultimo appuntamento con “Freeze – Chi sta fermo vince!”, il game show condotto da Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales, in onda martedì 21 ottobre alle 21.20 su Rai 2

Sesto e ultimo appuntamento con “Freeze – Chi sta fermo vince!”, il game show condotto da Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales, in onda martedì 21 ottobre alle 21.20 su Rai 2. Dall’Auditorium del Centro Produzione Tv di Napoli, otto celebrità chiuse in una stanza cercheranno di restare immobili qualunque cosa accada. In questa puntata si sfideranno Carlo Amleto, Francesco Arienzo, Caterina Balivo, Antonella Elia, Alessia Lanza, Melissa Greta Marchetto, Francesco Paolantoni e Scintilla.

Quando Nicola Savino annuncerà il momento “Freeze”, i concorrenti – divisi in due squadre – dovranno tentare di rimanere impassibili di fronte alle più svariate provocazioni: niente sorrisi, niente reazioni, nessun movimento. A metterli alla prova, una serie di situazioni e provocazioni pensate per testare il loro sangue freddo. I concorrenti non sapranno mai cosa li aspetta e dovranno affrontare ogni round con autocontrollo e nervi d’acciaio.

A giudicare la loro imperturbabilità, il “Grande Freezer”, ossia gli “arbitri” Mara Maionchi, Ubaldo Pantani e, in qualità di terza guest star, la giornalista e conduttrice televisiva Simona Rolandi.

Al termine di ogni manche, gli arbitri assegneranno un punteggio valutando ogni minimo movimento compiuto dai concorrenti. La classifica verrà aggiornata insieme a Rocío Muñoz Morales, ma solo una squadra accederà al round finale che decreterà il vincitore assoluto di “Freeze”. Nell’ultima sfida, infatti, saranno i concorrenti della squadra in vantaggio a darsi battaglia tra di loro per contendersi la vittoria e il trofeo più “glaciale” della TV.

Prodotto dalla direzione Rai Intrattenimento Prime Time, in collaborazione con Fremantle, “Freeze” è l’adattamento italiano dell’omonimo format giapponese.