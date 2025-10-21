Su Rai 1 in replica Montalbano con “L’altro capo del filo”

Martedì 21 ottobre 2025 alle 21.20 su Rai 1 in onda in replica “L’altro capo del filo” per la serie “Il Commissario Montalbano”

Martedì 21 ottobre 2025 alle 21.20 su Rai 1 in onda in replica “L’altro capo del filo” per la serie “Il Commissario Montalbano”. Gli sbarchi di migranti si susseguono quasi ogni notte e Montalbano deve affrontare questa emergenza con i pochi uomini a sua disposizione. E lo fa senza perdere mai la sua umanità e il suo senso di giustizia. Intanto, un terribile delitto si abbatte su Vigata: Elena Biasini viene barbaramente massacrata nella sua sartoria.