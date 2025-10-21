Lutto nel giornalismo: morto a 59 anni Claudio Fico, vicedirettore del Tg5

Addio a Claudio Fico, è morto il giornalista del Tg5. Aveva 63 ed era un grande tifoso del Napoli: era malato da tempo

È morto nella notte il giornalista Claudio Fico, vicedirettore vicario e responsabile degli speciali del Tg5. Era malato da tempo.

Fico ha iniziato la sua carriera televisiva in Rai, dopo aver vinto un concorso. È stato caporedattore alla Tgr per poi passare al Tg2, Tg1 e Tg5, in qualità di più stretto collaboratore di Clemente Mimun. aveva 63 anni ed era un grande tifoso del Napoli. L’annuncio della morte di Fico è stata data questa mattina durante la trasmissione Mattino 5. La redazione del Tg5 è in lutto.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)