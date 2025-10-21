L’oroscopo di oggi, martedì 21 ottobre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, martedì 21 ottobre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Alcuni giorni sono stati più riposanti e stimolanti, nei prossimi invece possiamo vivere in modo convulso e stancarci oltremodo. Il cielo non è contrario in caso di vendite o di acquisti, ma restiamo fedeli alle nostre disponibilità.
Toro
Se in ambito lavorativo si dovessero creare tensioni e polemiche, non dovrebbe avere timori chi ha saputo costruire attorno a sé una solida realtà. Contrasti in sospeso da tempo potrebbero essere finalmente e positivamente risolti, in pieno accordo.
Gemelli
Chi vive una storia deve capire quali siano le priorità, concentrarsi su ciò che vale di più per raggiungere un buon livello emotivo e la stabilità. Qualsiasi cosa distragga e impegni fisico e mente è da considerare favorevole al nostro equilibrio.
Cancro
Esaminare con cura le relazioni interpersonali, per capire se davvero sono positive per la nostra evoluzione, è un passo audace, ma necessario. Con la libertà di azione che ci concedono le stelle, indirizziamo al meglio la vita sentimentale.
Leone
I rapporti amorosi hanno il sapore dell’imprevedibilità, nei legami di chi è libero, c’è un percorso veloce e gratificante. L’occasione di entrare in un nuovo giro di amicizie dà una buona scossa alla monotonia e alla pigrizia.
Vergine
La Luna in Vergine ci incoraggia a cercare l’armonia nella coppia, promuovendo fiducia e condivisione. Questa condizione ci infonde serenità. Se tutto sembra andare lento ed essere difficile, invece di cedere al nervosismo, proviamo a distrarci
Bilancia
Maturando un po’ più di rigore, siamo riusciti a superare alcune problematiche importanti del momento. Il giudizio degli altri perciò non ci fa più paura. Rimbocchiamoci le maniche al lavoro, senza disdegnare l’aiuto che può venire da persone nuove.
Scorpione
La tendenza di voler gestire le questioni secondo il proprio metodo potrebbe scatenare una reazione di insofferenza da parte di chi ci è accanto. Se il legame affettivo vive un momento di fragilità, non possiamo evitare un dialogo chiaro e diretto.
Sagittario
Buono questo aspetto del Sole che aiuta a ritrovare la giusta energia, utile anche nei rapporti interpersonali e sodalizi professionali. Programmando il sabato, da dedicare alla famiglia o agli amici, diventiamo l’anima della compagnia.
Capricorno
Le spese generali potrebbero essere più alte del solito, è utile pertanto una buona revisione dei conti, rimandiamo ciò che può essere rimandato. Alcune tensioni possono alterare l’umore di chi si aspetta qualche cosa che non è possibile ottenere.
Acquario
Da qualche giorno Venere ha iniziato un percorso importante, i cuori solitari hanno maggiori possibilità d’azione. Si apre una bella pagina dei sentimenti. Qualche discussione in famiglia potrebbe creare malumore generale e svogliatezza negli impegni.
Pesci
Cominciare la giornata carichi e positivi serve ad avere un panorama più chiaro, specialmente se ci occupiamo di un incarico che ci appassiona. Un forte dispendio di energie potrebbe farci sentire sottotono, ma è una sensazione passeggera.