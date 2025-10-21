La violenza di genere ne “Il coraggio di Blanche” stasera su Rai 3: la trama

Il nuovo cinema francese in prima visione su Rai 3: martedì 21 ottobre, alle 21.20, va in onda “Il coraggio di Blanche”, la trama

Il nuovo cinema francese in prima visione su Rai 3: martedì 21 ottobre, alle 21.20, va in onda “Il coraggio di Blanche”. Siamo a Caen, in Normandia, dove Blanche pensa di aver trovato l’uomo giusto: Grégoire è un suo vecchio amico, lei lo sposa e vanno a vivere insieme.

Nascono anche due figli, ma il marito non tarderà a svelarsi come geloso e possessivo, e la sua ossessione diventa un incubo per la donna, che cercherà di ribellarsi alla propria condizione di vittima. Da un fortunato romanzo di Eric Reinhardt, “L’amore e le foreste”, Valérie Donzelli riesce a trarre un film raffinato e inquietante: con l’aiuto di Virginie Efira, interprete perfetta, il risultato è un lavoro profondo e originale sul disagio famigliare e la violenza di genere.