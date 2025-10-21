Kouya: esce in radio e in streaming il nuovo singolo “Sguardi”

Esce in radio e in digitale “Sguardi”, il nuovo singolo di Kouya, progetto di Marco Mangundayao, cantautore, produttore e artista milanese

Il brano si caratterizza per un sound indie-pop fresco e dinamico, dove le parole scorrono veloci e si intrecciano con la melodia. Scritto un anno fa, “Sguardi” racconta un mondo di relazioni fluide e mutevoli, dove è facile perdersi tra apparenze e promesse mai mantenute.

Con il suo nuovo singolo, Kouya indaga il confine sottile tra desiderio e fragilità, dove l’attrazione convive con insicurezze e incomprensioni.

Questa instabilità riflette un contesto sociale in cui le relazioni sono sempre più brevi, frammentate e incerte, tipiche di un’epoca di incontri veloci e amori “liquidi”, dove ci si annoia facilmente e si è costantemente alla ricerca di un nuovo stimolo.

In questo scenario, l’amore rischia di ridursi a un semplice “gioco di sguardi” effimero e superficiale.

In gioco di sguardi

Ci si ammala per amore

Ci si annoia per ore che

Sale sale sale

In questo mondo nuovo

Si diventa pazzi

Guardandosi allo specchio per ore

E non ci basta mai