KIWI AGAINST THE MEAT dei Tendha ha anche un videoclip

I Tendha, band indie alternativa italiana nata nel 2020, pubblicano in anteprima su Rockon il videoclip del loro brano “Kiwi Against The Meat“, tratto dal loro album di debutto “Soap Doesn’t Exist Because It Can’t Be Told“, distribuito da Believe Music Italy. Il video ricrea intenzionalmente l’estetica e le sensazioni tipiche dei classici videogiochi a 8bit (come quelli del Nintendo Entertainment System). Questo significa che presenta una grafica pixelata e un richiamo allo stile sonoro chiamato chiptune che evoca la nostalgia delle esperienze ludiche di quell’epoca.

La band è reduce da uno speciale showcase per Glocal Sound durante la XVII edizione di resetfestival, tenutasi dal 6 all’11 ottobre 2025 all’Hiroshima Mon Amour di Torino. Selezionati tra oltre 600 candidature, i Tendha hanno avuto l’occasione di presentare il loro progetto a un pubblico attento, confermandosi tra le realtà più interessanti della scena indipendente. Con un sound che fonde progressive rock, dance e musica elettronica, i Tendha sono composti da due voci, clarinetto basso e batteria. La loro musica si caratterizza per arrangiamenti minimalisti e un approccio sperimentale, ispirato in particolare alle colonne sonore 8bit dei videogiochi anni ’80 e ’90. Un progetto che comunica direttamente agli eterni bambini che siamo un po’ tutti.

“Kiwi Against The Meat” conferma lo spirito sopra le righe e irriverente del gruppo (a partire, ancora una volta proprio dal titolo), capace di raccontare emozioni attraverso suoni inusuali e atmosfere evocative. Il videoclip è stato presentato in anteprima esclusiva su Rockon, mentre il brano resta disponibile sulle principali piattaforme digitali.