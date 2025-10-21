“Il sapore del successo” con Bradley Cooper oggi su Rai Movie: la trama

Martedì 21 ottobre su Rai Movie, alle 21.10, va in onda “Il sapore del successo” di John Wells con protagonista Bradley Cooper: la trama

Martedì 21 ottobre su Rai Movie, alle 21.10, va in onda “Il sapore del successo” di John Wells. Bradley Cooper si cala nei panni di Adam Jones, uno chef brillante che ha messo in crisi la sua carriera a causa del suo caratteraccio e di vari problemi con alcool e droga. Sparito per tre anni in cui ha cercato di placare i suoi demoni sgusciando ostriche a New Orleans, torna in pista e decide di aprire un nuovo ristorante a Londra insieme a un gruppo di amici, per provare a riscattarsi e a conquistare l’agognata terza stella Michelin.

Per far questo, Jones dovrà abbandonare le sue cattive abitudini, gli servirà l’aiuto di altre persone, tra cui una chef interessante, Heléne, madre single con una vita molto complicata.

Diretto da John Wells, nel cast Sienna Miller, Omar Sy, Uma Thurman, Emma Thompson e Riccardo Scamarcio.