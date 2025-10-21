Il film “Questione di Karma” oggi su Rai 5: la trama

Il film di Edoardo Falcone “Questione di Karma”, in onda martedì 21 ottobre alle 21.20 su Rai 5. Nel cast, Fabio De Luigi, Elio Germano: la trama
Roma, terzo millennio. L’industriale Giacomo, segnato da bambino dalla scomparsa del padre, incontra l’esoterista Ludovico Stern, che gli rivela di aver individuato l’attuale reincarnazione del padre in un tal Mario Pitagora, traffichino pieno di debiti e pessimo padre di famiglia. E’ il film di Edoardo Falcone “Questione di Karma”, in onda martedì 21 ottobre alle 21.20 su Rai 5. Nel cast, Fabio De Luigi, Elio Germano, Daniela Virgilio, Valentina Cenni, Massimo De Lorenzo.