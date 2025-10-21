Il film “Everything Everywhere All at Once” in prima Tv su Rai 4: la trama

Stasera su Rai 4 in prima visione “Everything Everywhere All at Once”, pluripremiato fenomeno cinematografico: la trama del film

Un viaggio nel multiverso con il film in prima visione “Everything Everywhere All at Once”, in onda martedì 21 ottobre alle 21.10 su Rai 4. La grigia routine di Evelyn Wang, ultraquarantenne di origini cinesi e proprietaria di una lavanderia a New York, viene sconvolta quando quello che a prima vista sembra essere suo marito Wayland le si presenta chiedendole aiuto per salvare il multiverso. “Everything Everywhere All at Once” è stato il vero e proprio fenomeno cinematografico del 2022: candidato a 11 premi Oscar vincendone 7 e trionfando nell’edizione degli Academy Awards del 2023 proprio nelle categorie principali, tra cui migliore attrice per Michelle Yeoh, prima attrice asiatica a vincere l’Oscar nella categoria principale e prima artista malese a vincere un Academy Award in qualsiasi categoria.

Quello scritto, diretto e prodotto dai The Daniels è una divertita e divertente commedia di fantascienza ricca d’azione e fantasia che si inserisce, con trovate estremamente originali, nel filone che esplora il concetto di universi paralleli e tangenti, avviato dai cinecomics Marvel Studios. Nel cast, oltre alla star de “La tigre e il dragone” Michelle Yeoh, anche Jamie Lee Curtis e Ke Huy Quan, noto per essere stato da bambino co-protagonista in “Indiana Jones e il tempio maledetto” e “I Goonies”.