I The Sunset proseguono il loro viaggio musicale con la versione live di “Upon The Apple”, un altro dei loro brani cult che la band ha voluto riproporre in versione live, disponibile in audio su tutte le piattaforme digitali, in distribuzione Believe Music Italy, e successivamente anche in video, con una speciale live session registrata ai Phaser Studios di Seveso, vicino a Milano. Dopo dieci anni di musica, palchi e mutazioni sonore, la band torna con un brano irriverente e provocatorio, che prende in giro una scena musicale forse ormai scomparsa e sempre più omologata.

In un panorama indipendente sempre più orientato all’italiano e al pop da playlist, i lombardi The Sunset restano fedeli all’inglese, confermandosi un’eccezione rara di una scena che insegue algoritmi e logiche da streaming. Il loro percorso resta sincero, irregolare e profondamente personale, con influenze e ambizioni di respiro internazionale. “Upon The Apple” segna il proseguimento del progetto “On/Off”, un documentario-concerto che attraversa la loro storia musicale e artistica, rappresentando al tempo stesso un nuovo inizio e un’anticipazione del prossimo album. In sintesi: questo brano è un tassello di un racconto in musica e immagini che celebra la libertà creativa della band, la loro capacità di reinventarsi e di rompere gli schemi, sempre con ironia e provocazione.

Upon The Apple è la storpiatura del nome di una band che bazzicava nell’hinterland milanese quando eravamo sbarbatelli. Il titolo l’abbiamo scelto anche per quello, per fare la linguaccia al nostro vecchio batterista che suonava con loro, ma non solo. Se pensate ai tempi storti, alla psichedelia o agli orgasmi lesbo, beh, Upon The Apple è anche tutto questo. È provocatoria, scorretta, psichedelica, groovy e sicuramente molesta. Che fosse un brano bizzarro l’avevamo capito subito: è una sorta di sintesi tra “I am the Walrus”, “Aeroplane” e un qualche sclero strano dei Primus; il tutto in una parentesi alla Fassbender in “Shame”. Ovviamente il concetto di ipersessualità che permea il brano è stato la scusa ideale per suonare di tutto, farfugliando, sospirando e de-tunando persino il poco ossigeno che circolava nella sala grande dei Phaser Studios quando l’abbiamo registrata. Al di là della mela si sta sicuramente così…

