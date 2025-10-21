HONOR lancia in Cina la nuova serie HONOR Magic8: immagini rivoluzionarie basate sull’intelligenza artificiale e prestazioni da record

HONOR, azienda globale specializzata nell’ecosistema dei dispositivi AI, ha annunciato oggi il lancio della serie HONOR Magic8 in Cina. Posizionata come il primo smartphone AI auto-evolutivo del brand, la serie presenta la generazione più avanzata dell’agente YOYO di HONOR, funzionalità fotografiche AI rivoluzionarie e prestazioni leader del settore. A guidare la nuova serie è HONOR Magic8 Pro, che integra una serie di innovazioni AI all’avanguardia progettate per ridefinire l’esperienza degli smartphone di punta nell’era dell’intelligenza artificiale.

Flagship Intelligence: una vita più intelligente con YOYO Agent

HONOR presenta la serie HONOR Magic8, con il suo primo smartphone con IA auto-evoluta, caratterizzato da progressi in tre pilastri fondamentali: prestazioni hardware, interazione con il sistema ed ecosistema delle applicazioni. L’agente AI HONOR vanta capacità di esecuzione automatica in oltre 3.000 scenari1. Ciò significa che, sia che si tratti di gestire attività quotidiane di routine (ad esempio,“Trova tutti i miei screenshot ed elimina quelli sfocati”) o di gestire compiti professionali complessi (ad esempio, “Riassumi le spese di lavoro di questa settimana e inviale via e-mail al mio manager”), YOYO Agent può essere attivato nel contesto appropriato per completare automaticamente una serie di operazioni, liberando efficacemente gli utenti da azioni manuali ripetitive.

HONOR Magic8 Series è dotata di un nuovissimo pulsante AI, progettato per offrire un’esperienza utente più comoda e intelligente, rendendo l’assistente YOYO immediatamente accessibile. Per impostazione predefinita, una pressione prolungata del pulsante attiva la videochiamata YOYO, consentendo all’agente di fornire immediatamente informazioni su qualsiasi contenuto verso cui viene puntato. Un doppio clic attiva istantaneamente l’otturatore della fotocamera per l’accesso diretto alle fotografie. Inoltre, gli utenti possono personalizzare il pulsante AI dedicato per consentire l’accesso one-touch a funzioni specifiche, promuovendo uno stile di vita efficiente. YOYO Memories crea una conoscenza base personale sicura con protezione della privacy end-to-end. Questa funzione analizza in modo sicuro i dati personali, come foto, registri di chat e documenti, e utilizza una profonda comprensione semantica per interpretare il significato del contenuto.



Flagship Imaging: ridefinire l’eccellenza del teleobiettivo notturno con l’AI

HONOR porta la fotografia da smartphone a nuovi livelli grazie ai più recenti progressi del suo sistema AiMAGE Camera, offrendo una chiarezza, una stabilità e un controllo creativo senza precedenti, alimentati dall’intelligenza artificiale di nuova generazione.

Il HONOR Magic8 Pro introduce il sistema AI per teleobiettivi più avanzato del settore, con una fotocamera Ultra Night Telephoto da 200MP2, dotata di un ampio sensore da 1/1,4 pollici e un’apertura f/2.6. Questa configurazione migliora drasticamente l’ingresso della luce, garantendo dettagli più nitidi anche a lunga distanza. Grazie alla tecnologia AI anti-shake di HONOR3, gli utenti hanno una probabilità sette volte maggiore di ottenere immagini zoomate di alta qualità anche senza treppiede o gimbal. Con l’AI Adaptive Stabilization Model, leader del settore, HONOR Magic8 Pro raggiunge un livello di stabilizzazione CIPA 5.5, il più stabile dell’industria, offrendo un miglioramento di 4 volte nella precisione del rilevamento delle vibrazioni e di 1 volta nella risposta dinamica.

La serie HONOR Magic8 introduce anche Magic Color, il primo motore colore basato su AI dell’industria. Grazie ad algoritmi avanzati di deep learning, è in grado di estrarre 16,77 milioni di colori. Attraverso la tecnologia di migrazione cromatica device-cloud, garantisce un tracking e una gestione del colore efficienti sia nella tonalità globale sia nelle regolazioni locali, assicurando un output di alta qualità e un’anteprima fluida in tempo reale. Con Magic Color, gli utenti possono ricreare stili cinematografici, applicare toni professionali da film o creare template personalizzati da qualsiasi immagine di riferimento, utilizzabili direttamente nella fotocamera o tramite Magic Portal. Magic Color semplifica il processo di color grading, rendendo risultati di livello professionale alla portata di tutti.

Endurance & Speed: prestazioni ottimizzate dall’AI

Grazie alla piattaforma mobile Snapdragon® 8 Elite Gen 54, la serie HONOR Magic8 introduce la prima tecnologia del settore per super-risoluzione AI e generazione di frame tramite GPU-NPU eterogenea, progettata per trasformare il gameplay a bassa risoluzione e basso frame rate in esperienze ad alta risoluzione e altissima fluidità. Questo permette ai titoli open-world più esigenti di raggiungere 120 fps a 1080p, partendo da 60 fps a 850p, offrendo al contempo super-risoluzione e frame rate ultra elevati.

A sostenere questa potenza c’è una batteria ai silicati di carbonio di nuova generazione da 7.200 mAh5, presente su HONOR Magic8 Pro, supportata da tre chip di gestione energetica HONOR E2, che lavorano con l’AI per ottimizzare tensione, controllo termico e durata della batteria nel lungo periodo. Con la ricarica cablata HONOR SuperCharge6 da 120W e quella wireless da 80W, HONOR Magic8 Pro combina un’autonomia che dura tutto il giorno con una ricarica fulminea.

Esperienza Flagship: fiducia in ogni interazione

La serie HONOR Magic8 abbraccia un ecosistema aperto, sfruttando il nuovissimo MagicOS 10 per offrire un’esperienza senza precedenti in termini di funzionalità cross-platform e cross-device. Il dispositivo si collega senza soluzione di continuità con Android, HarmonyOS, iOS e Windows, consentendo agli utenti di condividere file, sincronizzare attività e mantenere la continuità tra i propri strumenti più importanti con estrema facilità.

MagicOS 10 introduce una filosofia di design visivo traslucido, definita da leggerezza, chiarezza e un senso di ariosità. Questo design si estende a schermate come lock screen, desktop, icone e meteo. Il sistema simula effetti di luce realistici per garantire la leggibilità dei contenuti, regola dinamicamente i colori in base allo sfondo e permette agli utenti di personalizzare il livello di trasparenza per un comfort visivo ottimale.

HONOR rafforza la durabilità con standard certificati SGS per una resistenza alle cadute 10 volte superiore e una protezione IP68/69/69K7, assicurando che la serie HONOR Magic8 possa affrontare anche gli ambienti più impegnativi. Insieme, queste innovazioni riflettono la visione di HONOR di un flagship definito non solo dalle specifiche tecniche, ma dalla fiducia che offre nella vita quotidiana.