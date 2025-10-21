Gardaland Magic Halloween 2025 premiato ai Parksmania Awards 2025

Nel vivo di Gardaland Magic Halloween 2025, Animal Treasure Island conquista il titolo di “Miglior Nuova Attrazione” ai Parksmania Awards 2025

Un autunno “da brividi” in chiave positiva per Gardaland Resort, che in un anno già importante – segnato dal 50° anniversario – continua a collezionare record e riconoscimenti.

Gardaland Magic Halloween 2025, l’evento più atteso dell’autunno che fino al 2 novembre trasforma il Parco in un regno di magia e divertimento spaventosamente irresistibile per grandi e piccoli, colleziona già tre record:

la prima edizione di 31 giorni consecutivi

il raggiungimento dei 50 milioni di visitatori a bordo di Shaman, la prima montagna russa permanente in Italia

un prestigioso riconoscimento per Animal Treasure Island, inaugurata appena sei mesi fa in anteprima mondiale, è stata premiata come “Miglior Nuova Attrazione” ai Parksmania Awards 2025, confermando l’eccellenza e l’innovazione firmate Gardaland in un autunno davvero da brividi.

Durante la cerimonia dei Parksmania Awards, i riconoscimenti assegnati ogni anno ai parchi di divertimento italiani ed europei più innovativi, è stato sottolineato come Animal Treasure Island si sia distinta come vincitrice “grazie a scenografie immersive, tecnologia audio e un racconto pensato per tutta la famiglia. Un progetto ambizioso che dimostra la volontà di creare un prodotto completo a 360°”.

31 GIORNI SPAVENTOSAMENTE MEMORABILI

Nelle prime settimane di apertura, Gardaland Magic Halloween 2025 ha già conquistato migliaia di visitatori con il suo inconfondibile mix di divertimento e atmosfera: zucche giganti, ragnatele, lapidi disseminate lungo i viali e tantissime novità.

Tra gli show più attesi spiccano “Sound of Shadows – A Halloween Story” in Area West, “Mirror – Riflesso di Tenebre” in Piazza Jumanji, “Bim Bum Bam – Jolly Uan e Il Mistero Dello Scherzetto Perfetto” al Teatro della Fantasia e il grande ritorno di “Anubis” al Gardaland Theatre.

Per i più piccoli, torna l’intramontabile Trick or Treat, con un nuovo percorso tra i viali del Parco e sette tappe di puro divertimento, oltre agli incontri con i personaggi più amati – da Prezzemolo e Zenda a Peppa Pig e ai protagonisti di Animal Treasure Island, la nuova attrazione premiata ai Parksmania Awards.

Due i format per vivere il periodo di Gardaland Magic Halloween:

i “venerdì da paura”, con DJ set horror e atmosfere dark per i più temerari

le giornate family-friendly dei giorni feriali e dei weekend, ideali per chi cerca un divertimento “dolcemente spaventoso”.

Anche il gusto è protagonista, con delizie a tema Halloween come la nuova Gardaland Chocolate, le mele stregate, i wurstel a forma di dita e i biscotti mostruosi.

L’atmosfera “spettrale” continua anche al Gardaland SEA LIFE Aquarium, dove la festa si tinge di blu con allestimenti marini, laboratori e attività pensati per tutta la famiglia e nei tre hotel tematici del Resort, tra ambientazioni incantate e decorazioni da sogno.

Con 31 giorni di divertimento, il prestigioso premio come Miglior Nuova Attrazione per Animal Treasure Island, il traguardo dei 50 milioni di visitatori a bordo di Shaman e un palinsesto unico di show e iniziative, Gardaland Resort conferma il proprio ruolo di punto di riferimento per il divertimento in Italia e nel panorama europeo, offrendo emozioni autentiche e magia senza fine.

Gardaland Resort aprirà le porte di Magic Halloween 2025 dal lunedì al giovedì dalle 10:00 alle 17:00. Tutti i venerdì fino al 24 ottobre incluso l’apertura sarà serale dalle 17:00 alle 22:00, mentre tutti i sabati e le domeniche il Parco accoglierà i visitatori dalle 10:00 alle 20:00. Per la grande notte di Gardaland Halloween Party, venerdì 31 ottobre, l’orario si prolunga fino a mezzanotte. Sabato 1° novembre Gardaland sarà aperto dalle 10:00 alle 20:00, mentre domenica 2 novembre, l’orario sarà dalle 10:00 alle 18:00.