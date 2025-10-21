Fior di Teglia 2025: riparte il contest dedicato alla pizza in teglia

Aperte le iscrizioni per partecipare all’edizione 2025 del contest Fior… di Teglia, progetto che celebra i giovani talenti della pizza in teglia, rivolto ai professionisti della ristorazione fino ai 30 anni compiuti

Al via Fior… di Teglia 2025, progetto ideato da 50 Top Pizza in collaborazione con Latteria Sorrentina, che valorizza i giovani talenti della pizza in teglia, dentro e fuori dai confini nazionali.

Considerata per anni un prodotto di nicchia, la pizza in teglia si è evoluta negli anni e riscuote oggi un grande successo, raggiungendo livelli di assoluta eccellenza e diffondendosi non solo in tutto il territorio nazionale, ma anche nelle grandi capitali europee.

Profumata, alta e soffice, oppure scrocchiarella e fragrante, la pizza in teglia si presta a molteplici versioni di impasto, spesso con idratazioni importanti, e accoglie i condimenti più fantasiosi, andando ben oltre le ricette tradizionali.

Partendo da almeno uno dei latticini firmati Latteria Sorrentina – fiordilatte, provola, stracciatella, burrata, fuscella, ricotta -, chiediamo ai giovani artigiani che parteciperanno a Fior… di Teglia 2025, di realizzare una versione personale della “Quattro Formaggi” che unisca creatività, rispetto per le materie prime e attenzione alla leggerezza e alla sostenibilità, reinterpretando la ricetta in chiave contemporanea e più salutare, senza rinunciare al gusto.