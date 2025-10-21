“Deep Is the New Sharp”: MIGA STUDIO scava nel cuore del design eyewear

Con la nuova collezione MIGA STUDIO firma un manifesto di profondità. Non si limita a presentare nuovi modelli: interroga la propria identità esplorando cosa significa oggi costruire un’estetica autentica
Con la nuova collezione MIGA STUDIO firma un manifesto di profondità. Non si limita a presentare nuovi modelli: interroga la propria identità esplorando cosa significa oggi costruire un’estetica autentica e radicale.
La nuova stagione si muove tra materiali puri, volumi decisi, precisione funzionale e rigore architettonico. Il risultato è un linguaggio visivo più netto, più consapevole, che abbandona l’idea di decorazione per abbracciare la forma nella sua essenza.
Il titanio monoblocco parla una lingua più silenziosa ma potente: superfici opache, profili netti, silhouette essenziali. Nero, bronzo antico, gunmetal. Solidi come pietra, leggeri come aria.
“Are you deep enough?” accompagna la collezione come una provocazione elegante: quanto siamo capaci di guardare davvero, oltre la superficie? Per MIGA STUDIO, la risposta è nel dettaglio: nella costruzione invisibile, nel gesto preciso, nella forma che lascia un’impronta senza alzare la voce.
Non è un esercizio di stile. È un atto di sottrazione, un ritorno alla sostanza. Per chi riconosce la forza delle linee pulite, dei materiali veri, delle architetture da indossare.